10 километров трассы в Рогнединском районе обновят по нацпроекту

2026, 30 марта 09:03

10 километров трассы в Рогнединском районе обновят по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Селиловичи – Берёзовка – Шарович в Рогнединском районе. Подрядчик обновит 10 километров дороги в два этапа. Ремонт завершится в будущем году.

Специалисты отремонтируют водопропускные тубы, укрепят обочины, обновят пересечения, примыкания и съезды. На проезжую часть рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие. Подрядчик отремонтировал остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров установят новый автопавильон.

Старое тросовое ограждение заменят барьерным. На завершающем этапе рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.