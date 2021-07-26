11 брянцев умерли от коронавируса за сутки

Число заболевших превысило число выздоровевших.

За минувшие сутки в Брянской области провели 845 исследований на коронавирусную инфекцию. На 26 июля наличие заболевания подтвердилось у 299 человек. 227 жителей региона выздоровели. 11 пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 751 жителя Брянской области и 82 приезжих из других регионов.