11 брянских больниц перепрофилировали в ковидные госпитали

В регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Брянской области 11 лечебных учреждений перепрофилировали в коронавирусные госпитали. Как сообщил на заседании оперштаба директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов, коечный фонд составляет 1893 койки.

Также госпиталь на 66 коек с шестью реанимационными планируют развернуть на базе Выгоничской районной больницы. При ухудшении ситуации планируется дальнейшее расширение.

С 13 октября госпиталь откроют на базе роддома Брянской областной больницы. 24 из 164 коек будут реанимационными.

Открытие еще одного госпиталя связано с ежегодной санобработкой перинатального центра. Здесь с 13 октября заработает госпиталь на базе роддома.

«В резерве под госпиталь у нас есть семиэтажный хирургический корпус Брянской областной больницы № 1, который мы можем развернуть в течение суток, но он будет задействован только при самом худшем развитии ситуации», – также отметил Галаганов.