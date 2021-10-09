Число заболевших COVID-19 брянцев продолжает расти

В регион пришла четвертая волна коронавирусной инфекции.

В Брянской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 39-й неделе число заболевших выросло на 20,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила за заседании оперативного штаба главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

Наибольшая заболеваемость на 100 тысяч населения зарегистрирована среди людей старше 65 лет и в возрастной группе от 0 до 15 лет.

59,2% заболевших – жители районов Брянской области, 40,8% – население Брянска. По сравнению с предыдущей неделей на 0,9% вырос удельный вес жителей Брянска среди заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости зафиксирован в 17 муниципальных образованиях региона.