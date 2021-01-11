11 января на дорогах Брянской области будет гололедица
11 января на территории Брянской области облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от -10ºC до -5ºC, при прояснениях до -15 ºC, днем от -8ºC до -3ºC.
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