12 брянцев умерли от COVID-19 за сутки

Оперштаб обновил статистику на 27 июля.

За минувшие сутки в Брянской области провели 546 исследований на коронавирусную инфекцию. Заболевание выявили у 293 человек. 214 пациентов пошли на поправку. 13 брянцев скончались.

С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 763 жителей Брянской области и 82 приезжих.