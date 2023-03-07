12 брянских семей получили соцвыплату на жильё

В этом году 12 молодых семей Брянска получили выплаты на покупку и строительство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Молодые семьи могут получить социальную выплату на приобретение квартиры или строительство собственного дома по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В этом году на реализацию программы в Брянске выделили 19,5 млн рублей, из них 5,6 млн рублей — из городского бюджета. На начало года в списке участников программы состоит 209 семей, из них 26 — многодетных. В феврале выплаты уже получили 12 молодых многодетных семей.