12 брянских семей получили соцвыплату на жильё
В этом году 12 молодых семей Брянска получили выплаты на покупку и строительство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Молодые семьи могут получить социальную выплату на приобретение квартиры или строительство собственного дома по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В этом году на реализацию программы в Брянске выделили 19,5 млн рублей, из них 5,6 млн рублей — из городского бюджета. На начало года в списке участников программы состоит 209 семей, из них 26 — многодетных. В феврале выплаты уже получили 12 молодых многодетных семей.
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