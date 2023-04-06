12 лучших спортсменов наградили в Брянске

В областном центре выбрали и наградили 12 лучших спортсменов прошлого года. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Брянске прошла IV церемония чествования лучших брянских спортсменов и тренеров города Брянска.

В номинации «Лучший спортсмен» выбрали 12 победителей. А в категории «Лучший тренер – 2022» поощрили восемь наставников. Им вручили сертификаты на получение гранта в размере 30 тыс. рублей и памятные подарки главы города Брянска

Также на торжественном приёме наградили трех руководителей городских спортшкол. Они победили в смотре-конкурса. Так, 154 балла набрала СШОР «Олимп». Второе и третье место заняли СШОР по борьбе и «Сталь».