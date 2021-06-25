12 смертей за сутки: трагичный антирекорд коронавируса в Брянской области

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, на территории Брянщины стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация.

За минувшие сутки в области выявили 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Победили болезнь 146 человек. Однако опасная болезнь ставит очередной трагичный антирекорд: зарегистрировали еще двенадцать смертей от инфекции.

На сегодняшний день провели 603 354 исследования на коронавирус, в том числе за минувшие сутки — 2 331, что превышает обычные суточные показатели.

К слову, с начала пандемии в Брянском регионе 43 030 человек заразились COVID-19, из них справились с болезнью 41 370 пациентов, умерли 448 жителей.