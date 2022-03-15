123 тысячи тонн снега вывезли с улиц Брянска

Также с улиц убрали 2,5 тонны песка.

С улиц Брянска убирают снег и песок.

По информации дорожного управления, с начала текущего года из областного центра вывезено 123 тысячи тонн снега. В прошлом году в этот период убрали чуть более 100 тонн.

Также коммунальщики убирают песок, который скопился на обочинах дорог. За зиму на дорожные магистрали высыпали 24,8 тысячи тонн противогололёдной смеси. С начала весны уже убрано более 2,5 тонны песка. Этим занимаются пять прицепных установок «Бродвей», пять вакуумных пылесосов и тракторы с щётками.

В администрации отметили, что с приходом тепла «Бродвеи» будут работать круглосуточно.