1237 брянских выпускников сдали первые ЕГЭ

Больше половины выбрали химию.

Брянские одиннадцатиклассники сдали первые Единые государственные экзамены. Это были предметы по выбору. Больше половины выпускников — 800 — сдавали химию. Ещё 117 — выбрали географию, а 320 — литературу.

«Экзаменационные материалы приходят по сети Интернет, распечатываются КИМы непосредственно в аудитории. Идет сначала заполнение бланков, а затем раздаются задания, и дети начинают работать», — рассказала руководитель пункта в школе №9 Наталья Мостовая.

30 и 31 мая выпускники сдают обязательный предмет — русский язык.