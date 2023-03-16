1265 обращений рассмотрел брянский уполномоченный по правам человека

За год уполномоченный по правам человека по Брянской области рассмотрел 1265 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Богомаз встретился с Уполномоченным по правам человека в Брянской области Вячеславом Тулуповым. Он передал главе региона доклад о своей работе за прошлый год.

Уполномоченный рассмотрел 1265 обращений. Часто к нему обращались жители по вопросам соблюдения прав участников специальной военной операции и их родственников.