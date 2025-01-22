13 аварийных домов расселят в Брянске за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили переселение граждан из аварийного жилья. О работе в этом направлении доложил руководитель Советского района Денис Семёнов.

«Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» завершена. В течение 2024 года в Советском районе расселено 28 жилых помещений», — доложил Денис Семёнов.

Новая программа рассчитана на 2025-2030 годы. В неё войдут 13 домов по адресам: