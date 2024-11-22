13 автомобилей повреждены в Брянске во время непогоды

13 автомобилей получили повреждения при падении веток и деревьев в Брянске во время непогоды. Об этом сообщили в городской администрации.
Накануне вечером мощный циклон накрыл центр страны. В Брянске выпало 31 мм дождя и снега — больше половины месячной нормы осадков.
Два дерева под тяжестью мокрого снега упали на проезжую часть. Из-за этого на несколько часов закрыли движение в районе дома №62 по улице Горького в Советском районе и на въезде в посёлок Белые Берега. Спасатели быстро распилили ветви и стволы деревьев, освободив проезжую часть.
Всего вечером 21 ноября в городскую диспетчерскую службу поступило 25 обращений от жителей об упавших или наклонившихся деревьев. 13 автомобилей получили повреждения. Люди не пострадали.
Последствия непогоды устраняют специалисты городского поисково-спасательного отряда, регионального управления МЧС России, дорожного управления и управляющих компаний.
20.11.2024 16:45
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
20.11.2024 16:44
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.