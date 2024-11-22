13 автомобилей повреждены в Брянске во время непогоды

13 автомобилей получили повреждения при падении веток и деревьев в Брянске во время непогоды. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне вечером мощный циклон накрыл центр страны. В Брянске выпало 31 мм дождя и снега — больше половины месячной нормы осадков.

Два дерева под тяжестью мокрого снега упали на проезжую часть. Из-за этого на несколько часов закрыли движение в районе дома №62 по улице Горького в Советском районе и на въезде в посёлок Белые Берега. Спасатели быстро распилили ветви и стволы деревьев, освободив проезжую часть.

Всего вечером 21 ноября в городскую диспетчерскую службу поступило 25 обращений от жителей об упавших или наклонившихся деревьев. 13 автомобилей получили повреждения. Люди не пострадали.

Последствия непогоды устраняют специалисты городского поисково-спасательного отряда, регионального управления МЧС России, дорожного управления и управляющих компаний.