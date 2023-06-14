13 млн рублей должен подрядчик за недостроенный бассейн в Брянске

13 млн рублей суд обязал выплатить подрядчика за недостроенный бассейн в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Завершение строительства бассейна в Бежицком районе обсудили на планерке у и.о. главы Брянской городской администрации Станислава Кошарного. В одностороннем порядке был расторгнут контракт с подрядчиком. Он выполнил работы на 99%, но не устранил недостатки и не сдал объект в эксплуатацию.

Администрации предстоит решение с системой канализации, водоснабжения и вентиляции. Также необходимо установить недостающие светильники и заменить некачественный асфальт вокруг ФОКа. Уличные светильники, смонтированные с браком, подрядчик должен переделать за свой счет.

Брянская городская администрация уже выиграла два суда против ООО «Магистраль телеком». С подрядчика взыскали более 4 млн рублей за некачественно собранную ливневку и почти 9 млн рублей — за общестроительные недоделки.