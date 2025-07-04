13 вагонов щебня привёз подрядчик на стадион имени Брянских партизан в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске активными темпами продолжается ремонт стадиона имени Брянских партизан. Подрядчик ИП А.С. Пигарёв приводит спортивное сооружение в соответствие требованиям Российского футбольного Союза 4-й категории Ю и Юношеской футбольной лиги.
От старого стадиона остались только остовы трибун и две мачты освещения. Подрядчик завёз 13 вагонов щебня для формирования нового покрытия стадиона. На поле также уложат геотекстиль, искусственную траву, кварцевый песок и резиновую крошку. Для обслуживания газона стадион получит специальную машину.
«Для будущего искусственного газона заложена новая дренажная система с двукратной пропускной способностью по сравнению с предыдущими трубами. В неё добавлена насосная станция, которая будет принудительно откачивать избыточный объём воды. Так что после дождей стадион будет быстро возвращаться в игровое состояние», — отметила директор спортшколы «Партизан» Татьяна Цыбульская.
Также строители завершают чистовую отделку трибун. После окраски там установят 1200 новых кресел. Количество мест для болельщиков увеличится в два раза.
На стадионе рабочие установят две дополнительные мачты освещения. А внутри стадиона перестраивают раздевалки, санузлы, организуются тренерские и судейская комнаты.
«Ежедневно над обновлением стадиона работают от 30 до 40 человек, задействована тяжёлая техника для привозки и распределения сыпучих материалов. Несмотря на затяжные дожди, мы работаем по графику, рассчитывая уже в середине июля выполнить 50% капитального ремонта стадиона», — уточнил руководитель подрядной организации Александр Пигарев.
Капитальный ремонт стадиона обойдётся в 116 142 850 рублей.
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