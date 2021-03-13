14 марта в Брянской области ухудшится погода

Синоптики прогнозируют снег с дождем и гололед.

14 марта в Брянской области прогнозируют ухудшение погоды.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в воскресенье в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 8-13 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -2 ºC до +3 ºC, днем – от +3 ºC до +8 ºC.