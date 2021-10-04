15 октября в Брянской области начнется перепись населения

Жителей региона предупредили о возможных мошенничествах.

С 15 октября по 14 ноября в Брянской области пройдет Всероссийская перепись населения. В отдаленных и труднодоступных территориях она завершится 20 декабря.

«Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками», – сообщает региональное УМВД.

Официальных переписчиков можно узнать по жилетам, шарфам и сумкам с символикой Всероссийской переписи населения. Перед началом опроса переписчик должен представиться и предъявить удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, а также проинформировать о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с федеральным законом № 8-ФЗ от 25 января 2002 года. Опрос может проводиться только в жилом помещении.

При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует, отметили в УМВД. Такую форму получения данных переписчики не используют.

Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи населения, адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

Сообщать конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи деньги не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

В случае возникновения сомнений необходимо позвонить в ближайший переписной участок, о подозрительных лицах – сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному.