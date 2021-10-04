15 октября в Брянской области начнется перепись населения

Жителей региона предупредили о возможных мошенничествах.
С 15 октября по 14 ноября в Брянской области пройдет Всероссийская перепись населения. В отдаленных и труднодоступных территориях она завершится 20 декабря.
«Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками», – сообщает региональное УМВД.
Официальных переписчиков можно узнать по жилетам, шарфам и сумкам с символикой Всероссийской переписи населения. Перед началом опроса переписчик должен представиться и предъявить удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, а также проинформировать о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с федеральным законом № 8-ФЗ от 25 января 2002 года. Опрос может проводиться только в жилом помещении.
При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует, отметили в УМВД. Такую форму получения данных переписчики не используют.
Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи населения, адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».
Сообщать конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи деньги не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.
В случае возникновения сомнений необходимо позвонить в ближайший переписной участок, о подозрительных лицах – сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному.
04.10.2021 11:16
Билеты по «семейному» тарифу теперь можно покупать онлайн
Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее развивать семейный туризм. Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО
02.10.2021 13:45
Полтора часа длился пожар в Рославле
Около четырех часов дня 1 октября в частном секторе на 1-ом переулке Рабочего городка в городе Рославле произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проживающие в доме мужчина с женщиной вышли по делам, а когда вернулись, увидели полыхающие кровлю и пристройку к дому. Соседи уже вызвали пожарных и ждали их прибытия.
02.10.2021 13:38
В Смоленском районе сгорела хозяйственная постройка
Около девяти часов вечера 1 октября в деревне Зыколино Смоленсколго района горела хозяйственная постройка. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка поставила готовиться еду для животных и пошла заниматься делами в дом. Позднее женщина вспомнила, что оставила включенную плиту, но к этому моменту хозяйственная постройка была уже объята пламенем. Она
01.10.2021 16:34
АО «ФПК» увеличило число «Ласточек» между Москвой и Смоленском
1 октября сдвоенный поезд №743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум» вышел на маршрут Москва – Смоленск. Вагоны в комплектации «Премиум» оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Сдвоенная «Ласточка» позволяет одновременно перевозить 682 пассажира. Удобство маломобильных пассажиров в поездке обеспечивают подъемники для инвалидных
01.10.2021 12:55
В деревне Гагаринского района горела баня
Дн1м 30 сентября в деревне Ивино Гагаринского района произошел пожар в одном из частных подворий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева постоянно там не проживали. Они спланировали свой приезд и дистанционно включили обогреватели в помещении бани. Через некоторое время соседи увидели черный столб дыма, поднимающийся над строением и незамедлительно
30.09.2021 11:17
Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга»
Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ