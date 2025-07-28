15 пар расписались в ЗАГСе Брянска в «красивую» дату

15 пар расписались в ЗАГСе Володарского района Брянска в «красивую» дату. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

25 июля 2025 года в отделе ЗАГС Володарского района Брянска был ажиотаж. В один день зарегистрировать брак решили сразу 15 пар. Молодожёны выбрали для создания семьи «красивую» дату с повторяющейся цифрой 25. Многие ждали этого события более полугода.

В ЗАГСе отметили, что новобрачные верят в счастливую судьбу союза. созданного в такой день.