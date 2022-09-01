150 детей впервые сели за парты в брянской гимназии

В гимназии №1 Брянска за парты впервые сели сразу 150 детей в пяти классах, рассказали в горадминистрации.

Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла во дворе гимназии №1 Фокинского района Брянска. В этом здесь особенно многолюдно. Порог школы впервые переступили сразу 150 малышей. Из них сформировали пять класс.

Выпускников тоже не мало. Школу заканчивают 82 одиннадцатиклассника.

Первая учебная неделя для гимназистов началась с исполнения гимна и поднятия флага России. Также представители федерального агентства по лесному хозяйству наградили юных победителей конкурса рисунков «Лес — наш главный интерес».

Завершилась линейка песней о гимназии. Её исполнила ученица 10-го класса Елизавета Морозова. А много лет назад эту песню на такой же линейке исполнял отец девочки.

«55 тысяч детей города Брянска идут сегодня в школы. Это самая большая численность за последние годы. В прошлом году школьников было на 2 тысячи меньше. У многих впервые начинаются школьные уроки, которые вы запомните на всю жизнь. Для выпускников — это последний год выбора своего пути в жизни. Дорогие учителя, желаю вам успешных учеников. Уважаемые родители, помогайте своим детям, поддерживайте их», — обратился к присутствующим глава администрации Александр Макаров.