17 брянских выпускников сдали обществознание на 100 баллов

Четверть участников набрали более 80 баллов.

ЕГЭ по обществознанию на максимальные 100 баллов сдали 17 выпускников Брянской области. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

Всего экзамен по обществознанию сдавали около 2,5 тысяч школьников. 24,5% выпускников получили более 80 баллов. А 17 – показали наивысший результат.

Также в регионе уже четыре двухсотбалльника. Они получили максимальную оценку по двум предметам.