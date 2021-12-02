17 ноября в Брянске откроют елочные базары (АДРЕСА)

Торговля развернется во всех районах областного центра.

17 декабря в Брянске начнут работу елочные базары. Живые ели, сосны и хвойные ветки будут продавать на специализированных ярмарках во всех районах города.

Как сообщает мэрия, в общей сложности в Брянске откроют 22 торговые площадки.

Советский район:

– ул. Брянского Фронта, 2, (территория, прилегающая к гипермаркету «Линия-1»);

– ул. Крахмалева, 23, (остановка «Улица Костычева»);

– пересечение ул. Вали Сафроновой и ул. 3-го Июля;

– ул. Софьи Перовской, 48;

– ул. Советская (напротив дома 52);

– ул. Ромашина (между домом 34 и детским садом «Добрынюшка»);

– напротив дома № 1/11 по ул. Бежицкой;

– ул. Дуки, 33;

– ул. Евдокимова, 3;

– ул. Спартаковская, 130.

Бежицкий район:

– пересечение ул. Медведева, 5, и ул. Союзной№

– ул. Ульянова, 8;

– ул. Почтовая, 106-108;

– ул. Федюнинского, 1;

– ул. Ульянова, 124;

– у ГДК им. Медведева;

– ул. Литейная, 48/126.

Фокинский район:

– пр-т Московский, 106/4;

– пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской;

– ул. Богдана Хмельницкого (между домами 5 и 14).

Володарский район:

– ул. Чернышевского (у ООО «Арбат»);

– ул. Пушкина, 85.

Елочные базары будут работать ежедневно с 17 по 31 декабря с 8.00 до 19.00.