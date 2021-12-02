17 ноября в Брянске откроют елочные базары (АДРЕСА)

Торговля развернется во всех районах областного центра.
17 декабря в Брянске начнут работу елочные базары. Живые ели, сосны и хвойные ветки будут продавать на специализированных ярмарках во всех районах города.
Как сообщает мэрия, в общей сложности в Брянске откроют 22 торговые площадки.
Советский район:
– ул. Брянского Фронта, 2, (территория, прилегающая к гипермаркету «Линия-1»);
– ул. Крахмалева, 23, (остановка «Улица Костычева»);
– пересечение ул. Вали Сафроновой и ул. 3-го Июля;
– ул. Софьи Перовской, 48;
– ул. Советская (напротив дома 52);
– ул. Ромашина (между домом 34 и детским садом «Добрынюшка»);
– напротив дома № 1/11 по ул. Бежицкой;
– ул. Дуки, 33;
– ул. Евдокимова, 3;
– ул. Спартаковская, 130.
Бежицкий район:
– пересечение ул. Медведева, 5, и ул. Союзной№
– ул. Ульянова, 8;
– ул. Почтовая, 106-108;
– ул. Федюнинского, 1;
– ул. Ульянова, 124;
– у ГДК им. Медведева;
– ул. Литейная, 48/126.
Фокинский район:
– пр-т Московский, 106/4;
– пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской;
– ул. Богдана Хмельницкого (между домами 5 и 14).
Володарский район:
– ул. Чернышевского (у ООО «Арбат»);
– ул. Пушкина, 85.
Елочные базары будут работать ежедневно с 17 по 31 декабря с 8.00 до 19.00.
02.12.2021 11:26
Более 340 км пути отремонтировано на МЖД за время ремонтно-путевой кампании
В период ремонтно-путевой кампании в этом году на Московской железной дороге отремонтировано 341,6 км пути, уложено 200 новых стрелочных переводов, проведена выправка 1400 км пути и 1600 стрелочных переводов. Всего на МЖД 18 тыс. стрелочных переводов, 95% которых оборудованы системами электрообогрева или пневмообдувки для обеспечения стабильной работы в зимний период. Наиболее протяженные участки, более 10
01.12.2021 12:58
На спад
Без малого два года все мы живём в условиях пандемии коронавируса. Ежедневные сводки о числе инфицированных мониторят не только специалисты, но и простые граждане, которые с тревогой следят за обстановкой в регионе, стране и мире. Сегодня эксперты говорят о четвёртой волне заболеваемости, которая, судя по всему, идёт на спад. Ситуация с распространением COVID-19 на территории
01.12.2021 12:57
Из Вязьмы в Нью-Йорк
Смоленские компании активно выходят на внешний рынок и завоёвывают сердца иностранных покупателей. Таких примеров в регионе немало. Отрадно, что словосочетание «Сделано на Смоленщине» стало синонимом качества, хорошего вкуса и востребованности у потребителей по всему миру. Историю успеха одной из компаний рассказал губернатор Алексей Островский. Производитель благодаря своей конкурентоспособной продукции, стремлению двигаться вперёд и расширять бизнес,
01.12.2021 12:56
На подвоз
Как в регионе обновляют парк школьных автобусов? Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область. Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов и руководства сельских
01.12.2021 12:55
Навстречу Олимпиаде
В Смоленске на территории государственного университета спорта откроется Центр подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта. Речь идёт о баскетболе 3х3, скалолазании, брейк-дансе и скейтбординге. О развитии спорта во время рабочей встречи говорили губернатор Алексей Островский и ректор вуза Георгий Грец. По словам Георгия Николаевича, Центр разместится на базе учебного корпуса СГУС №3 на улице
01.12.2021 12:54
Дорога к ФАПу
В разных уголках Смоленской области продолжают открывать ФАПы, что способствует приближению медпомощи к сельскому населению. После появления ФАПа в деревне Ново-Никольское Тумановского сельского поселения Вяземского района один из жителей обратился в местную администрацию с просьбой обустроить пешеходную дорожку к зданию пункта. Вязьмич поделился полученным ответом в соцсетях. Формулировки чиновников возмутили губернатора Алексея Островского, который назвал