175 млн рублей направили на материнский капитал брянским семьям

В этом году на выплату регионального материнского капитала брянским семьям из бюджета выделили 175 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В рамках национального проекта «Демография» в Брянской области действует проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В него входит шесть мер поддержки, в том числе областной материнский капитал многодетным семьям. Он составляет 200 тысяч рублей на каждого рождённого ребенка, начиная с третьего.

«Семья может использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Возможности направления средств областного материнского капитала шире, их можно использовать на проведение капитального или текущего ремонта жилого помещения, на улучшение бытовых условий проживания», – уточнил Александр Богомаз.

В этом году на выплату материнского капитала в бюджете Брянской области предусмотрены 175 млн руб. За первое полугодие семьи региона получили 902 сертификата. 670 семей уже потратили деньги на улучшение жилищных условий и ремонт, а также на образование детей.

«Не может не радовать тот факт, что областной материнский капитал стал одним из факторов роста численности многодетных семей в регионе. По данным статистики, за последние 10 лет количество многодетных семей в Брянской области увеличилось почти в два раза», – заключил Александр Богомаз.