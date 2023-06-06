177 ТОСов объединяют более 81 тысячи жителей Брянска

В 177 территориальных общественных самоуправлениях состоят более 81 тысячи жителей Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске действуют 177 территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В них состоят более 81 тысячи человек. Более 60 ТОСов действуют на территории частного сектора.

Одно из важных направлений работы объединений — участие жителей в программе «Инициативное бюджетирование». Так, в Фокинском районе благодаря поддержке активистов реализуют семь проектов. В их числе – благоустройство пляжной зоны на озере Мутное и территории у Вечного огня на улице Красных Партизан. В Советском районе под инициативное бюджетирование попал лестничный переход между домами по улицам Нагорной, 6 и Сакко и Ванцетти, 8. А в Володарском районе запланировано благоустройство пяти объектов в рамках инициативного бюджетирования, в том числе – спортивная площадка в сквере по улице Академика Королева и детская площадка по улице Вокзальной, 15 в Большом Полпино.

«Территориальное общественное самоуправление — самая близкая к населению власть. ТОС значительно упрощает это взаимодействие. Нам всегда важно получать обратную связь от жителей непосредственно с мест. Таким образом, мы узнаем максимально объективно обо всех насущных проблемах, в том числе и тех, которые требуют первоочередного решения», — подчеркнул и.о. главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.