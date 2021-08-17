18 августа в Брянской области ожидается град

Местами дожди с грозами, сильный порыв ветра.

Завтра, 18 августа, в Брянской области днем пройдут дожди, местами сильные, с грозами. В отдельных районах ожидается град и сильный ветер. Непогода будет бушевать до следующего дня. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла, ночью температура воздуха не будет ниже +15ºC.