18 брянских школ капитально отремонтируют в этом году за 1 млрд 359 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области в рамках программы по модернизации школьных систем образования стартовал капитальный ремонт 18 школ. 13 из них приводят в порядок за счёт федерального бюджета. На это выделен 1 млрд 359 млн рублей.

«Шесть школ из тринадцати будут сданы в 2024 году: брянские школы №13, 52, 3, Нетьинская школа им. Ю. Левкина, Дятьковская городская гимназия, Городищенская школа Погарского района. На семи объектах работы продолжатся в 2025 году: Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина, школы № 55, 25, 51, Трубчевская школа № 1, Дубровская школа №2, Новозыбковская школа №6», – уточнил Александр Богомаз.

На областные деньги в порядок приведут Остроглядовскую школу в Стародубском районе, Гордеевскую школу, школу № 1 им. генерал-майора авиации Г.П. Политыкина в Клетне, здание начальной школы №2 в Погаре и школу № 4 в Сельцо. на это потратят 359 млн рублей.

«Главная задача — провести все работы качественно и в срок и создать комфортные условия для обучения наших детей и работы преподавателей», – подчеркнул Александр Богомаз.

За два года капремонт сделали в 60 зданиях брянских школ за федеральные деньги и в 15 – за счёт областного бюджета.