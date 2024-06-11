18 брянских школ капитально отремонтируют в этом году за 1 млрд 359 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области в рамках программы по модернизации школьных систем образования стартовал капитальный ремонт 18 школ. 13 из них приводят в порядок за счёт федерального бюджета. На это выделен 1 млрд 359 млн рублей.
«Шесть школ из тринадцати будут сданы в 2024 году: брянские школы №13, 52, 3, Нетьинская школа им. Ю. Левкина, Дятьковская городская гимназия, Городищенская школа Погарского района. На семи объектах работы продолжатся в 2025 году: Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина, школы № 55, 25, 51, Трубчевская школа № 1, Дубровская школа №2, Новозыбковская школа №6», – уточнил Александр Богомаз.
На областные деньги в порядок приведут Остроглядовскую школу в Стародубском районе, Гордеевскую школу, школу № 1 им. генерал-майора авиации Г.П. Политыкина в Клетне, здание начальной школы №2 в Погаре и школу № 4 в Сельцо. на это потратят 359 млн рублей.
«Главная задача — провести все работы качественно и в срок и создать комфортные условия для обучения наших детей и работы преподавателей», – подчеркнул Александр Богомаз.
За два года капремонт сделали в 60 зданиях брянских школ за федеральные деньги и в 15 – за счёт областного бюджета.
05.06.2024 11:46
Рывок в развитии
Помощь участникам СВО, новые меры поддержки и укрепление семейных ценностей. Итоги майского заседания прокомментировал председатель областной думы Игорь Ляхов. На минувшей неделе состоялось восьмое заседание Смоленской областной Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал отчет Губернатора Василия Анохина о результатах деятельности Правительства Смоленской области за 2023 год. Губернатор рассказал парламентариям о том, что было
05.06.2024 11:43
Про «социалку», поддержку и «классные» выплаты
Председатель областной Думы прокомментировал итоги майского заседания. 30 мая состоялось восьмое заседание Смоленской областной Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал отчёт губернатора Василия Анохина о результатах деятельности правительства Смоленской области за 2023 год. Губернатор рассказал парламентариям о том, что было сделано его командой в прошедшем году, и о том, что сделать ещё предстоит. Депутаты приняли отчёт главы региона к сведению и проголосовали за это решение
05.06.2024 11:42
Юбилей в расцвете сил
Смоленский строительный колледж отметил 80-летие. История образовательного учреждения началась в военном 1944 году. Тогда постановлением Государственного комитета обороны в Смоленске был создан строительный техникум, где должны были готовить техников-строителей для восстановления городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками. Из колледжа в академию В культурно-досуговый центр «Губернский» поздравить работников, выпускников и студентов этого образовательного учреждения со знаменательной датой пришли
05.06.2024 11:40
Для нас важен каждый
Василий Анохин – о работе команды в 2023 году. На прошлой неделе губернатор Василий Анохин выступил перед СМИ, общественниками и студентами с докладом об итогах работы Правительства региона в 2023 году. Также глава региона поделился планами развития Смоленщины. Доклад длился более полутра часов. Также выступление губернатора можно было в режиме онлайн смотреть на официальной страничке