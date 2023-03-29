18 участков затоплены в Брянске

В областном центре затопленными остаются 18 участков около жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уровень воды в реке Десна достиг 3 метров 33 см, а в Болве – 5 метров.

В областном центре затоплены пять приусадебных участков по улице Речная в Володарском районе, семь участков в Бежицком районе на улицах Черниговская, Ново-Советская, Самарская, два — на улице Луговой в Советском районе, а также четыре — в посёлке Радица-Крыловка по улицам Щёголева, Пролетарской и Гончарова.

В областном центре вода стоит на нескольких дачных участках. В зоне затопления потенциально находятся территории 20 садовых некоммерческих товариществ. Это 3 095 участков.

По информации Брянского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень воды в реке Десне на территории Брянска может достигнуть 450 см.