18 участков затоплены в Брянске

В областном центре затопленными остаются 18 участков около жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уровень воды в реке Десна достиг 3 метров 33 см, а в Болве – 5 метров.
В областном центре затоплены пять приусадебных участков по улице Речная в Володарском районе, семь участков в Бежицком районе на улицах Черниговская, Ново-Советская, Самарская, два — на улице Луговой в Советском районе, а также четыре — в посёлке Радица-Крыловка по улицам Щёголева, Пролетарской и Гончарова.
В областном центре вода стоит на нескольких дачных участках. В зоне затопления потенциально находятся территории 20 садовых некоммерческих товариществ. Это 3 095 участков.
По информации Брянского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень воды в реке Десне на территории Брянска может достигнуть 450 см.
29.03.2023 12:33
Зарифмованный город
Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске. В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со
29.03.2023 12:26
Вышли в свет «Стихи о Смоленске»
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась презентация первой в России антологии стихов о Смоленске. Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам