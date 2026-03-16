18,5 млн рублей потратят на благоустройство контейнерных площадок в Брянске

2026, 16 марта 14:23

В Брянске в текущем году благоустроят почти 60 контейнерных площадок во дворах. На работы из бюджета потратят 18,5 миллионов рублей.

«Сейчас контейнерные площадки обследованы, пакет документов готов, проходит экспертиза сметной стоимости работ и материалов. Примерно в конце марта выставим первую часть объектов на торги, определимся с подрядчиком», — уточнил председатель городского комитета по ЖКХ Андрей Казорин.

В прошлом году бетонное основание, реечный корпус, навес и дверцы появились на 55 местах сбора отходов в Брянске. 39 из них построили за бюджетные деньги, а остальные возвели по инициативе и за средства управляющих компаний и собственников жилья.