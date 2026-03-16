Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

18,5 млн рублей потратят на благоустройство контейнерных площадок в Брянске

2026, 16 марта 14:23
Источник фото

18,5 млн рублей потратят на благоустройство контейнерных площадок в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске в текущем году благоустроят почти 60 контейнерных площадок во дворах. На работы из бюджета потратят 18,5 миллионов рублей.

«Сейчас контейнерные площадки обследованы, пакет документов готов, проходит экспертиза сметной стоимости работ и материалов. Примерно в конце марта выставим первую часть объектов на торги, определимся с подрядчиком», — уточнил председатель городского комитета по ЖКХ Андрей Казорин.

В прошлом году бетонное основание, реечный корпус, навес и дверцы появились на 55 местах сбора отходов в Брянске. 39 из них построили за бюджетные деньги, а остальные возвели по инициативе и за средства управляющих компаний и собственников жилья.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14496) брянск (6849) ДТП (2698) ГИБДД (2235) прокуратура (2049) уголовное дело (2014) Александр Богомаз (1895) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1043)