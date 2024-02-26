19 участников СВО из Брянска претендуют на бесплатную землю
19 участников спецоперации из Брянска претендуют на бесплатные земельные участки. Об этом сообщили в городской администрации.
Новая мера поддержки участников специальной военной операции действует в Брянской области. Новый закон приняли депутаты в октябре прошлого года.
Так, военнослужащим, награжденным орденами, либо члены семей погибших бойцов, также награжденных орденами, положены бесплатные земельные участки в собственность.
На соответствующий учёт уже поставлены 19 участников СВО из Брянска. Также военные могут получить 200 000 рублей взамен земли.
Читайте также
Новости регионов
Переселение и передвижение
На прошлой неделе в Смоленской области с рабочим визитом побывал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов. Вместе с губернатором Василием Анохиным гость осмотрел ряд объектов в Вязьме и Смоленске для оценки результатов применения инструментов развития Правительства России и перспектив для запуска новых проектов. «Благодаря инструментам развития в Смоленской области реализуется ряд проектов, которые улучшают качество жизни тысяч смолян. Ввели в эксплуатацию
Помощь по контракту
В Ярцевском районе обсудили возможности социального контракта. С жителями встретился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Тема социального контракта – важная, такая мера поддержки помогает смолянам начать или развить своё дело, повысить качество жизни. Деньги – на дело Во встрече приняли участие депутаты регионального парламента Елена Гераськова и Игорь Демьянов, глава Ярцевского района Роман Захаров, руководители профильных министерств и ведомств региона, главы