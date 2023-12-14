19 ёлочных базаров откроют в Брянске

19 ёлочных базаров откроются в Брянске в преддверии Нового года. Об этом сообщили в городской администрации.

16 декабря в Брянске откроются ёлочные базары. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. На ярмарках будут продавать живые елки, сосны и хвойные ветки.

Во всех районах города откроют 19 ёлочных базаров:

Советский район:

— ул. Крахмалева, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. С. Перовской, около дома №48

— ул. Советская, напротив дома №52

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»

— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11

— ул. Дуки, около дома №33

— ул. Евдокимова, около дома №3

— ул. Спартаковская, около дома №130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева, около дома №5 и ул. Союзной

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108

— ул. Федюнинского, около дома №1

— ул. Ульянова, около дома №124

— на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева

— ул. Литейная, около дома №48/126

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85

Ярмарки будут работать ежедневно до 31 декабря с 8 до 19 часов.