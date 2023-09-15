20 машин вручили пожарно-спасательным подразделениям Брянщины

20 новых машин вручили пожарно-спасательным подразделениям Брянщины. Об этом сообщили в региональном МЧС

В канун Дня города Брянска на территории Главного управления МЧС России по Брянской области наградили лучших сотрудников. Им вручили ведомственными знаками МЧС России и памятными медалями. Кроме того, ключи от новой техники получили пожарно-спасательные подразделения региона.

«В текущем году из областного бюджета на приобретение автомобильной техники для пожарно-спасательных подразделений было выделено 12 миллионов рублей. Она существенно укрепит материально-техническую базу и позволит выполнять эффективно возложенные задачи по спасению жизни и материальных ценностей граждан», — отметил заместитель Губернатора Брянской области Александр Петроченко.

Пожарная насосная станция, автомобиль пожарный рукавный АР-2 и 18 автомобилей «Нива» будут помогать в службе сотрудникам пожарно-спасательных подразделений регионального МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. Обряд освящения новой техники провёл настоятель Храма иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» священник Иоанн Выхованец.