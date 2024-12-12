20 новых мусоровозов купила брянская мэрия в помощь регоператору. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Брянская городская администрация закупила 20 новых коммунальных машин для сбор и вывоз твёрдых отходов. На это потребовалось около 230 миллионов рублей.

На территории дорожного управления припарковали шесть «КАМАЗов» с задней загрузкой мусора и два — с боковой, а также два «МАЗа» с бункерами и 10 «МАЗов-ломовозов». Последние — это грейферные погрузчики, обладающие повышенной манёвренностью и незаменимые для работы в городе.

Технику закупили для улучшения санитарного состояние областного центра. К регоператору «Чистая планета» у жителей и администрации есть немало нареканий. Выполнять контракт организациих станет проще, но и спрос властей к «Чистой планете» возрастёт, уточнили в мэрии.