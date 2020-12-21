200 семей в Брянске улучшили свои жилищные условия в 2020 году

Около 200 брянских семей получили новое жилье в 2020 году в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Брянска.

Так, 115 семьям вручили государственные жилищные сертификаты для переселения из чернобыльской зоны. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 207 млн. рублей.

15 молодых многодетных семей получили социальную выплату на приобретение или строительство жилья на общую сумму 14,2 млн. рублей. Семи семьям были предоставлены освободившиеся муниципальные квартиры по договорам социального найма.

Более 65 млн. рублей было выделено для покупки 52 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилые помещения для них приобретались в домах по улице А.К. Толстого, 2, в Бежицком районе и по переулку Менжинского, 74, в Фокинском районе.