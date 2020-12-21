Город32

200 семей в Брянске улучшили свои жилищные условия в 2020 году

2020, 21 декабря 18:39 Общество
200 семей в Брянске улучшили свои жилищные условия в 2020 году
Источник фото

Около 200 брянских семей получили новое жилье в 2020 году в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Брянска.

Так, 115 семьям вручили государственные жилищные сертификаты для переселения из чернобыльской зоны. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 207 млн. рублей.

15 молодых многодетных семей получили социальную выплату на приобретение или строительство жилья на общую сумму 14,2 млн. рублей. Семи семьям были предоставлены освободившиеся муниципальные квартиры по договорам социального найма.

Более 65 млн. рублей было выделено для покупки 52 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилые помещения для них приобретались в домах по улице А.К. Толстого, 2, в Бежицком районе и по переулку Менжинского, 74, в Фокинском районе.

Читайте также
Брянский губернатор доложил вице-премьеру о ситуации с ветхим и аварийным жильем в регионе
11 декабря 15:44
Брянский губернатор доложил вице-премьеру о ситуации с ветхим и аварийным жильем в регионе
Брянская область лидирует по числу купленных квартир для сирот
11 декабря 15:11
Брянская область лидирует по числу купленных квартир для сирот
Средняя стоимость квадратного метра жилья на Брянщине в 2021 году составит 31,5 тыс. рублей
11 декабря 12:34
Средняя стоимость квадратного метра жилья на Брянщине в 2021 году составит 31,5 тыс. рублей
Сирота с ребенком из Стародуба вынуждена «скитаться по улицам»
07 декабря 16:43
Сирота с ребенком из Стародуба вынуждена «скитаться по улицам»

Новости регионов

01.01.2021 08:44
Неисправная печь привела к пожару в Демидове
Около девяти часов вечера 30 декабря на улице Коммунистической в Демидове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В девять часов вечера жильцы одного из домов на улице Коммунистической в Демидове увидели, что полыхает крыша соседнего трехквартирного дома и сразу же вызвали пожарных. В считанные минуты прибыли пожарные и обнаружили, что пламенем
31.12.2020 11:33
Смолянам рассказали места, где можно запускать фейерверки в новогоднюю ночь
МЧС России по Смоленской области определило места, где разрешено использование пиротехники. Это специально подготовленные площадки радиусом 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами. Места, где разрешено запускать пиротехнические изделия: город Смоленск: проспект Строителей, район дома № 10; ул. Кутузова, напротив дома № 2г; парк «Реадовка» район пруда. город Десногорск: центр города; 1-ый мкр,
31.12.2020 11:18
Жители Сафонова уехали на новогодние праздники, а их дом сгорел
30 декабря в Сафонове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из жилых домов на улице Луговой уехали на новогодние праздники, не подозревая что может случиться поздним вечером. В 21.37 жильцы дома напротив увидели, как из дома соседей валит дым. Они бросились на помощь, попутно вызывая пожарных, но дверь была
31.12.2020 07:32
Смолян ожидает плюсовая температура в последний день 2020 года
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала местным жителям о погоде, которая ожидает их в последний день 2020 года. Последний день уходящего года будет облачным. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед на отдельных участках дорог гололедица. Передвигаясь по скользкой дороге как
30.12.2020 15:19
В Смоленске обчистили подвал многоэтажного дома
Из подвала многоэтажного дома на проспекте Гагарина в Смоленске украли электроинструменты общей стоимостью 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В ночное время неизвестный проник в подвал путём открытия навесного замка ключом и похитил различное имущество. Подозреваемым оказался житель другого региона 1988 года рождения. Мужчина работал в Смоленске вахтовым методом и делал
30.12.2020 12:42
«Россети Центр» — об итогах года.
2020-й  стал знаковым для энергетического комплекса в Смоленской области и России в целом. Энергетики отметили круглую дату – 100 лет плану ГОЭЛРО, а 22 декабря — свой профессиональный праздник. На следующий день генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провёл ежегодную пресс-конференцию, посвящённую деятельности компании в 2020 г. Выгода

Актуальные темы

Политика
Брянский губернатор прокомментировал отставку спикера областной Думы
Политика
Губернатор прокомментировал задержание депутата Брянского горсовета Афонина
В мире
Брянец стал очевидцем коррупционной схемы украинской полиции
Общество
Брянский губернатор прокомментировал закрытие погранперехода в Погарском районе
Экономика
Брянск и Овстуг свяжет четырехполосная дорога

Новости партнёров

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.

Сегодня в рубрике «Колонка УФАС» заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна  даст разъяснения об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», связанных с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  о защите детей в рекламе.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины
В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины

С начала 2020 года «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств в частном секторе Брянской области.

ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах
ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго
Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса "Лучший РЭС". По итогам работы в 2020 году лучшим признан Жуковский район электрических сетей (РЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.