В Брянске дети-сироты получили квартиры в новом доме на улице Строкина

В пятницу, 13 октября, в Брянске состоялась торжественная церемония открытия 16-этажного жилого дома на улице Строкина. Высотку в новом микрорайоне на территории старого аэропорта за рекордные полтора года построила белорусская компания «Гомельский домостроительный комбинат».

Символическую ленточку на церемонии перерезали руководители двух регионов — губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.

Согласно контракту, 38 квартир в новом доме переданы Брянской городской администрации. 15 из них – безвозмездно, остальные мэрия приобретает по льготной цене.

Все эти квартиры с ремонтом «под ключ» предназначены для брянских детей-сирот, тренеров, спортсменов, педагогов и врачей.

В ходе церемонии 15 молодых людей, воспитывавшихся без родителей, получили ключи от новых квартир. Руководители двух регионов подарили новоселам микроволновые печи и телевизоры и остались на домашнее чаепитие.

«Я желаю, чтобы в каждой квартире звучал детский смех, было тепло и уютно», — напутствовал ребят Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Глава региона выразил надежду, что сотрудничество с белорусскими строителями будет продолжено.