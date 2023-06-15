200 юных брянцев участвовали в юбилейных военно-спортивных играх

200 юных брянцев поучаствовали в юбилейных военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок». О мероприятии рассказали в региональном департаменте образования.

В загородном оздоровительном лагере «Ровесник» в рамках профильной смены прошли 30-е областные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок» военно-патриотических объединений региона. Мероприятие посвящено 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В смене участвовали 200 юных патриотов.

Юнармейцы показали себя в 15 конкурсах и многоборьях по всем видам юнармейской подготовки. Ребята также участвовали в мастер-классах и встречах с интересными людьми.

Победители и призеры соревнований получили грамоты и подарки.