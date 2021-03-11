2016 год «подложил свинью» дорогам в Брянске

В мэрии прокомментировали ситуацию, связанную с состоянием дорог.

В Брянске прошла комиссионная проверка улиц, капитально отремонтированных с 2016 по 2020 года. Таких дорог в областном центре 188, все они находятся на пятилетнем гарантийном обслуживании.

В проверке участвовали представители профильных городских служб, ГИБДД, прокуратуры и подрядных организаций.

Как сообщает городская администрация, за последние пять лет в Брянске отремонтировали 2,3 миллиона квадратных метров дорожного полотна. В ходе обследования 188 дорог дефекты выявили площади 6,9 тысячи квадратных метров. Это 0,3% от общего объема ремонта.

При этом 91% от всех дефектов, или 6,3 тысячи квадратных метров, обнаружили на дорогах, капитально отремонтированных в 2016 году.

На тех дорогах, которые ремонтировали уже в 2017 году, площадь дефектов составила 364 квадратных метра, в 2020 году – всего 109 квадратных метров.