22 хрустальных кубка к чемпионату России сделал брянский завод

22 хрустальных кубка к чемпионату России сделали специалисты Дятьковского хрустального завода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

4 марта во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске откроется чемпионат России по самбо. На него соберутся 700 самбистов из более 70 регионов России.

Для победителей соревнований специалисты Дятьковского хрустального завода создали 22 уникальных хрустальных Кубка, весом по пять килограммов. Технологии изготовления не менялась с 1780 года.

Возрастные ограничения 6+