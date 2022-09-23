230 деревьев посадят в Брянске

Во время ремонта городских дорог в областном центре высадят 230 саженцев. Об этом сообщили в горадминистрации.

Впервые в Брянске в рамках ремонта дорог высадят сразу 230 деревьев. 75 молодых клёнов уже появились на шести улицах: Мира, Институтской, Октябрьской, Крахмалева, переулки Гончарова и Металлистов. При этом на улице Крахмалева взамен спиленных 12 деревьев высадили 20.

Ещё 155 саженцев остролистных клёнов высадят на восьми улицах: Объездной, О. Кошевого, Некрасова, Металлистов, Пролетарской, Камозина, переулке Герцена и проспекте Ст. Димитрова. Из них 80 деревьев появится на улице Объездной.

Специалисты отмечают, что остролистные клёны комфортно чувствуют себя в городе и устойчивы к низким температурам.