25 человек эвакуировали из многоэтажки в Брянске

Спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске 25 человек. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Вечером 9 мая в спасательное ведомство сообщили о пожаре в жилом доме на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска. Возгорание произошло в квартире многоэтажки.

На вызов прибыли три пожарных расчета.Специалисты спасли одного человека и эвакуировали ещё 25 жильцов. Пожарные справились с огнем за час.

Пострадавших нет. Причины возгорания выяснят специалисты.