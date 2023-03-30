271 дом в Брянске попал в зону затопления

В Брянске вода за сутки пришла в 271 домовладение. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в областном центре. Из-за резкого повышения уровня воды в реках Десна и Болва в зоне затопления оказался 271 дом и более 50 человек. Также нарушено транспортное сообщение с посёлком Радица-Крыловка.