28 августа в Брянской области ожидаются дожди

Местами дожди сопроводят грозы.

Завтра, 28 августа, в Брянской области днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью также будут лить дожди, в некоторых регионах умеренные. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла, ночью температура воздуха не будет ниже +11ºC.