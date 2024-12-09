28 волонтёров культуры наградили в Брянске. Об этом сообщило издание «Брянск32».

В Брянске прошло торжественное мероприятие в честь Дня добровольца «Я волонтёр, и это звучит гордо!». Руководство департамента культуры региона встретилось в 28 лидеров брянского отделения «Волонтеры культуры». Добровольцам вручили грамоты департамента культуры, внутренней политики и Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив и Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».

«Мы благодарим наших старших наставников, особенно руководителя волонтеров культуры Галину Сергеевну Бадееву, — если оценивать ту миссию, проводником которой она является, всё что делает для нас и для всех остальных двумя словами, можно сказать — «Вызывает вдохновение!», – подчеркнула одна из награждённых добровольцев,

Соня.