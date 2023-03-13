29 брянских педагогов участвуют в конкурсе «Учитель года России»

29 брянских педагогов участвуют в региональном этапе конкурса «Учитель года России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске в школе №5 торжественно открыли региональный этап конкурса «Учитель года России». Показывать свое мастерство будут 29 педагогов. Они победители на муниципальном уровне.

«Дни конкурса для его участников и болельщиков будут наполнены непростыми испытаниями, волнением, напряженной борьбой. Желаю вам полностью продемонстрировать свои таланты и опыт, раскрыть свой творческий потенциал, поделиться своим опытом с другими учителями. Пусть победит достойнейший!» — отметила председатель комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.

В региональном этапе определят пять лауреатов. Победителя выберут в мае. Он представит регион на Всероссийском этапе.