290 юных брянцев отдохнут и поработают в лагерях

Трудовые лагеря Брянщины в этом году примут 290 ребят. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уже восемь лет в Брянской области работают профильные смены детских трудовых лагерей. В этом году будут организованы три смены по 40 человек трудового лагеря «Знамя Пересвета» и три смены по 30 человек лагеря труда и отдыха «Путь Витязей». Также будут лагеря на территории Унечского, Карачевского и Рогнединского районов. В сменах поучаствуют 290 несовершеннолетних. Подростки будут заниматься общественно-полезным трудом, а также участвовать в оздоровительных, образовательных и культурно-досуговых мероприятиях.