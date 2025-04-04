294 участника вошли в проект «Брянские герои»

294 участника спецоперации вошли в проект «Брянские герои». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В декабре прошлого года в Брянской области стартовал проект «Брянские герои». Он стал аналогом федеральной программы «Время Героев». Участие в ней принимают военнослужащие и ветераны СВО.

В проекте зарегистрировались 294 участника: 272 — из Брянской области, а остальные из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Новосибирской, Архангельской, Орловской, Свердловской, Сахалинской, Новгородской областей, Краснодарского, Камчатского края, Луганской Народной Республики. В ближайшее время они пройдут тестирование.

Для участников программы предусмотрено обучение и переподготовка, а также возможность войти в команду управленцев Брянской области.