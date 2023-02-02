300 брянских школьников участвовали в медиафоруме

300 брянских школьников поучаствовали в первом областном медиафоруме «Время Свершений». Об этом рассказали в региональном департаменте образования.
В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина прошел первый областной образовательный Медиафорум «Время Свершений» при поддержке Фонда Президентских грантов. Его организовал региональный ресурсный центр по реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» и Брянская региональная детская общественная организация «Союз пионерских, детских, подростковых организаций».
Участвовали в форуме почти 300 школьников и 150 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и руководителей медиацентров. Для них подготовили мастер-классы по образовательным трекам: «Школьное радио и телевидение», «Школьный блог в соцсетях», «Школьная газета: в онлайн и офлайн». Также участники встретились с директором телеканала «Брянская Губерния» Марией Сергеенко. Она рассказала о тенденциях в сфере медиа и дала советы начинающим телевизионщикам.
Полученные знания участники применили на медиахакатоне. 47 команд разрабатывали контент-план для школьных сообществ в соцсети «ВКонтакте» и снимали видеопрезентацию своей работы за день.
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