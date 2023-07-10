31 брянский музей участвует в областном конкурсе «Живая старина»

31 музей из разных районов региона участвует в областном конкурсе «Живая старина» от центра «Народное творчество». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Брянский областной методический центр «Народное творчество» проводит конкурс «Живая старина». В нём участвуют 31 музей, комната и уголок крестьянского быта, созданные в культурно-досуговых учреждениях региона.

Экспертный совет уже рассмотрел восемь проектов в Злынковском, Новозыбковском, Клетнянском, Жирятинском, Почепском и Мглинском районах. Впереди ещё два месяца выездной работы.

Финалом конкурса станет открытие выставки с лучшими экспонатами победителей.