31 мая отключат воду по улицам Романа Брянского и Авиационной

Водоснабжение будет отсутствовать полдня.

31 мая с 9.00 до 14.00 прекратят подачу воды в жилые и нежилые помещения на двух улицах в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, водоснабжение будет отсутствовать в домах № 8/1, № 14, № 16 и № 18 по улице Романа Брянского, а также в домах № 17, № 21, № 23 и № 25 по улице Авиационной.

Ограничения связаны с плановыми работами на водопроводной сети у дома № 14 по улице Романа Брянского.