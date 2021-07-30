32-градусную жару и грозы обещают брянцам

Также синоптики прогнозируют усиление ветра.

В ГУ МЧС по Брянской области предупредили о грозах сильном ветре. 30 июля в регионе будет облачно с прояснениями.

Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Воздух прогреется до 27-32 градусов.