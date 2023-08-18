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32 школы Брянщины откроют после ремонта к 1 сентября

2023, 18 августа 12:27 Общество
32 школы Брянщины откроют после ремонта к 1 сентября
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32 школы в Брянской области откроют после ремонта 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Всероссийский штаб по контролю за строительством и капремонтом школ провели Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Там подвели итоги готовности школ к началу учебного года. В совещании участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Две недели остается до 1 сентября, когда наши школьники снова сядут за парты. Конечно, хочется, чтобы дети учились в современных, комфортных условиях, поэтому мы активно участвуем в программе по модернизации школьных систем образования», – отметил глава региона.

В прошлом году в Брянской области капитально отремонтировали и оснастили 28 школ. А в этом году эта цифра выросла до 32-х. На преображение направили 1 557 млн рублей, из которых 1 374 млн рублей — федеральная субсидия.

«1 сентября дети войдут в светлые отремонтированные классы, оснащенные современным учебным оборудованием», – подчеркнул Александр Богомаз.

 

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